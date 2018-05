Milano – Furto in casa del sindaco Sala, rubati preziosi e orologi

Milano – Ignoti si sono introdotti in casa del sindaco di Milano Giuseppe Sala, in Liguria per il fine settimana, portando via dall’appartamento diversi preziosi ed orologi di lavoro.

Secondo le prime informazioni, il colpo sarebbe stato eseguito utilizzando un grosso piede di porco per aprire la porta.

Sull’accaduto sta indagando la Polizia di Stato che ha svolto i sopralluoghi del caso nell’abitazione del primo cittadino del capoluogo lombardo e sta passando al setaccio le immagini delle telecamere del circondario per trovare elementi utili all’identificazione dei colpevoli.

Il bottino del furto sarebbe composto da un orologio di marca antico, diversi ori ed oggi personali.