Musica – Tiziano Ferro al lavoro con Timbaland. Il nuovo disco nel 2019

Genova – Tiziano Ferro torna in studio di registrazione per il nuovo album, in uscita nel 2019, e lo fa con Timbaland, uno dei maggiori produttori ed autori della musica contemporanea.

Ancora sono pochissimi i dettagli che riguarderanno il nuovo album del cantante di Latina che, vista anche la collaborazione con uno dei mostri sacri del mondo pop, produttore di artisti come Justin Timberlake, Madonna, Rihanna, Beyonce e Jay Z, sarà sicuramente un lavoro di svolta nella sua carriera.

E un orgogliosissimo Tiziano Ferro ha commentato: “La vita è molto più generosa di quello che avrei voluto. Timbaland è il mio idolo da sempre. E’ un onore lavorare insieme per il prossimo disco“.