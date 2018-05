Parco del Beigua, escursione in Val Gargassa in occasione della giornata Voler Bene all’Italia

Rossiglione (Genova) – Sabato 2 giugno, nella giornata “Voler Bene all’Italia”, iniziativa promossa da Legambiente in collaborazione con Federparchi e ANCI con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dei piccoli comuni quali custodi delle bellezze del nostro Paese, è stata organizzata un’escursione guidata all’interno del Parco del Beigua alla scoperta della Val Gargassa. Si tratta di un’occasione per trascorrere una giornata che unisce in un racconto fatto di forte tradizione contadina legata all’allevamento le tante sfaccettature di questo luogo.

Partendo da Rossiglione, i partecipanti si addentreranno nella Val Gargassa lungo un percorso ad anello, che si snoda tra guadi e laghi incastonati tra le pareti rocciose, per scoprire la grande geodiversità e biodiversità del posto.

Dopo aver soddisfatto lo sguardo con dei magnifici panorami, verrà appagato anche il gusto grazie ad una visita all’azienda agrituristica Lavagè, cui seguirà una degustazione di prodotti caseari: si scoprirà infatti che il latte profumato del Beigua, dopo un’attenta lavorazione e stagionatura, viene trasformato in formaggi dalle numerose consistenze e sapori. Quest’ultima attività sarà facoltativa e a pagamento.

L’escursione, della durata dell’intera giornata e con pranzo al sacco, sarà di media difficoltà e quindi adatta a camminatori esperti. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 1 alle ore 12, telefonando all’Ente Parco del Beigua allo 0108590300 o al 3939896251. La partecipazione avrà un costo di 10 euro a persona, mentre i bambini sotto i 12 anni potranno prendere parte all’escursione gratuitamente. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.parcobeigua.it.