X Factor, annunciati i giudici per l’edizione 2018

Anche per Manuel Agnelli si tratta ormai di una certezza, arrivato al cuore del pubblico che ancora non lo conosceva e travolgendo chi, invece, con i suoi album è cresciuto. Reduce dal concerto evento che ha celebrato i trent’anni degli Afterhours, si prepara a dispensare consigli ai ragazzi che entreranno nel suo team.

Ultima, ma non ultima, Asia Argento, che prende il posto di Levante sfidando se stessa in primis, mostrando al grande pubblico la sua conoscenza del mondo musicale forse per la prima volta. Da sempre legata al mondo del cinema, Asia ha vinto diversi dischi di platino in Francia e in Belgio, collaborando con artisti di fama internazionale ma rimanendo un po’ in sordina nel nostro Paese.

Tra le new entry di questa edizione troviamo anche il nuovo Direttore Creativo Simone Ferrari, showmaker di 28 anni che promette di trasformare in realtà le visioni dei giudici per i loro artisti.