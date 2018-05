Sestri Ponente – Sostituita la targa sbagliata di piazza dei Micone

Genova – E’ stata finalmente sostituita, a Sestri Ponente, la targa stradale con un incredibile errore nel testo. La celebre piazza dei Micone era stata “trasformata” in “piazza DEL Micone”.

Un errore imperdonabile che aveva scatenato una feroce campagna di protesta sui Social e che ha convinto il Comune di Genova, responsabile per l’errore, a sostituire in brevissimo tempo la targa incriminata.

La targa era comparsa qualche tempo fa in sostituzione di un’altra ormai logorata e danneggiata. Già mentre gli operai la sistemavano, però, i passanti si erano accorti dell’errore e hanno iniziato a protestare e a postare foto della targa sbagliata sui Social.

Il Municipio è subito intervenuto, segnalando l’errore e chiedendo un rapido intervento per sostituire la targa con quella corretta.

Oggi è arrivato l’intervento “riparatore” con le scuse per quanto avvenuto.

Non è chiaro, però, di chi sia la responsabilità dell’incredibile errore e, soprattutto, perchè nessuno si sia accorto prima del problema.

I Sestresi ricorderanno a lungo quello che, in principio, era stato segnalato come uno “scherzo”.

