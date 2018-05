Acquario di Genova, al Galata la presentazione dei progetti per la salvaguardia della biodiversità

Genova – Si terrà quest’oggi, mercoledì 30 maggio 2018 alle ore 17, presso l’auditorium del Galata Museo del Mare, il terzo incontro organizzato dall’Acquario di Genova e la Fondazione Acquario di Genova Onlus nell’ambito dei “Mercoledì Scienza”, in cui lo staff della struttura presenterà al pubblico i progetti e gli interventi mirati alla salvaguardia della biodiversità e pronto soccorso delle specie marine protette.

Tra le iniziative che verranno illustrate, saranno presenti il pronto soccorso tartarughe, che lo scorso 12 maggio ha portato al rilascio di cinque esemplari curati nei mesi precedenti, il progetto di salvaguardia della Emys orbicularis Ingauna, specie di testuggine endemica Ligure ritenuta estinta e invece riprodotta e inserita in natura in alcune zone protette di Albenga, il progetto Whalesafe, cofinanziato dall’Unione Europea all’interno del programma Life+ per la conservazione dei capodogli e il progetto Relife, che ha l’obiettivo di proteggere la Patella Ferruginea, un tempo molto diffusa nel Mediterraneo e oggi a rischio estinzione.

Lo staff dell’acquario presenterà inoltre anche alcuni studi condotti, tra cui quello sulle due popolazioni di cavalluccio marino del Mediterraneo: Hippocampus hippocampus e Hippocampus guttulatus del Mar Piccolo di Taranto, che nonostante sia altamente degradato, è grazie alla miticoltura uno dei luoghi più densamente popolati dai cavallucci marini e crostcei in Italia. Inoltre, sarà illustrata l’importante partecipazione dell’Acquario di Genova a due spedizioni del Programma Nazionale ricerche in Antartide all’inizio degli anni 2000 che in seguito ha portato alla realizzazione delle vasche antartiche: prime e uniche in Europa ad essere visibili al pubblico.

Verranno presentati anche alcuni episodi particolari e curiosi, tra cui gli interventi risalenti all’estate del 2012 per liberare da degli ami un esemplare di manta, che per quasi due mesi ha nuotato nelle acque liguri grazie alla collaborazione tra Acquario e Capitaneria di Porto di Genova e Savona.

All’incontro, gratuito fino ad esaurimento posti, saranno presenti Stefano Angelini, biologo dei Servizi Educativi dell’Acquario di Genova nella veste di moderatore, Laura Castellano, curatrice del settore Mediterraneo e Acque Fredde e Claudia Gili, Direttore Scientifico e dei Servizi Veterinari della struttura.