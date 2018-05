Albenga, rissa a colpi di spranga al mercato. Un rapinatore in fuga

Albenga (Savona) – Il tradizionale mercato di Albenga che si tiene il mercoledì mattina ha vissuto quest’oggi attimi di grande apprensione quando erano da poco passate le ore 12. Ad innescare la violenza un tentativo di furto perpetrato, secondo le prime ricostruzioni, da un giovane cittadino di origine straniera che aveva probabilmente cercato di rubare il portafogli di un venditore ambulante. Accortosi del tentato furto, il venditore e il ladro non hanno esitato ad armarsi l’uno di una spranga di ferro e l’altro di un’asta di plastica. Ne è dunque nata un’accesa collutazione, in parte sedata solamente dalla prontezza di alcuni passanti, con l’ambulante che è stato ferito alla testa e il rapinatore che è riuscito a fuggire e far perdere le proprie tracce correndo lungo via Bixio.

