Auto in fiamme in via Canevari

Genova – Disagi per la circolazione stradale, in via Canevari, per un’auto che ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare.

Il veicolo si è fermato a lato strada ed ha improvvisamente iniziato a prendere fuoco.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e sono in corso le operazioni di spegnimento ma parte della carreggiata è stata chiusa per motivi di sicurezza e si circola con difficoltà.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...