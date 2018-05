Brividi di Musical, il 2 giugno in scena al Sipario Strappato di Arenzano

Genova – Arrivato finalista alla competizione Primo Festival Regionale Nena Taffarello indetta dal Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, andrà in scena sabato 2 giugno alle ore 21 lo spettacolo Brividi di Musical della compagnia Musicalmente. Un musical che cerca di far paura e di far sorridere, uno sconfinamento tra fantasia e realtà, dove la paura si perde nella commedia, adatto a un pubblico di grandi e piccini che promette di far cantare e ballare tutta la sala.

I mostri di una volta – Dracula, Frankenstein, la Mummia, la Strega Cattiva, il Fantasma dell’Opera – non terrorizzano davvero più nessuno e i vampiri e gli zombie di oggi, più che paura, fanno tendenza. Per la prima volta i mostri tradizionali si trovano davanti al concreto pericolo di scomparire. Beh, tanto meglio… Ma siamo così sicuri che sia un bene? Chi difenderà gli uomini da sé stessi e dai grandi mostri che sono nel loro cuore, se i mostri della fantasia svaniranno per sempre? Chi li aiuterà a superare le loro peggiori paure diventando persone migliori?

I mostri decidono così di infrangere la “Regola numero 1”, uscendo dalla fantasia ed invadendo la realtà per riprendersi il posto che gli spetta e trovare un cuore puro che sia ancora disponibile a lasciarsi terrorizzare. La giovane e tremebonda Mary sembra proprio la loro “vittima perfetta” ma…

Il costo del biglietto è di 8 euro.

Teatro Grande Il Sipario Strappato, via Marconi 165, Arenzano (GE)

Info e prenotazioni 3396539121.