Code in via Guido Rossa a Cornigliano per mezzo in avaria

Genova – Rallentamenti e code, nella zona del ponente genovese, per un mezzo pesante in avaria in via Guido Rossa, sulla viabilità a mare di Cornigliano.

Sul posto stanno intervenendo gli agenti di polizia municipale e si registra la chiusura di una delle corsie in direzione ponente.

In arrivo un mezzo di soccorso privato, dotato di officina mobile, per le riparazioni del caso.

