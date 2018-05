Creuza de Mao, in Cina il libro sui cantautori Italiani

Genova – Grandissimo successo per “Creuza de Mao”, testo in lingua cinese sui cantautori italiani scritto da Sean White, nome d’arte di Zhang Chang Xiao: il libro ha infatti sfondato il muro delle 100.000 copie vendute in Cina.

Uscito nel 2015, si tratta di un sincero e appassionato omaggio ai grandi artisti della musica Italiana. L’autore aveva scoperto la musica cantautorale dopo aver ascoltato “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè e da quel momento in avanti se ne è interessato a tal punto da voler trasmettere la sua passione anche ai suoi connazionali.

«Se riesci a fare della tua passione il tuo lavoro sei l’uomo più felice del mondo. E se ti impegni davvero ci riesci, anche se può sembrare qualcosa di assurdo – afferma Sean – tipo un cinese che si innamora di De André».

Nel libro vengono tradotti e spiegati alcuni dei brani più apprezzati della musica Italiana, sia dal punto di vista musicale che da quello stilistico. Si passa da Lucio Dalla a Francesco De Gregori, da Francesco Guccini a Ligabue per arrivare a Jovanotti e molti altri ancora. Attenzione particolare viene data ovviamente a De Andrè, che ha ispirato il titolo del libro: l’autore Genovese è infatti il filo conduttore di questo progetto che lega l’Italia alla Cina.