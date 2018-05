Galata Museo del Mare, dal 31 maggio la mostra I bambini raccontano il museo

Genova – Verrà inaugurata giovedì 31 maggio alle ore 17.00, presso il Galata Museo del Mare, la mostra “I bambini raccontano il museo”, cronaca fotografica a cura di Franca Acerenza e Anna Maria Guglielmino del percorso educativo sostenuto dai bambini di una prima e una seconda elementare delle scuole Palli e Chiabrera di Genova. La mostra sarà composta da ben 81 immagini delle sale museali e delle performances dei piccoli, raccontate da didascalie scaturite dalle osservazioni dei bambini stessi. Oltre alle immagini, saranno esposti dei collages realizzati dagli alunni delle due scuole.

Si tratta di un evento unico, in cui per la prima volta i protagonisti sono i bambini e il loro punto di vista. Tutte le fotografie documentano il loro coinvolgimento emotivo e l’interpretazione personale delle opere esposte al Galata Museo del Mare. L’obiettivo del progetto era proprio quello di coinvolgere i bambini in maniera consapevole, con un’esperienza che fosse allo stesso tempo ludica e creativa, sotto la guida delle maestre Maria Teresa Torre e Carmela Raiola e le artiste di Mus-e Genova Paola Bassignana e Milena Fois.

Il progetto mette in pratica le linee guida che i museologi da tempo stanno indicando: l’educazione al patrimonio cultuale deve diventare una priorità per i musei e per far sì che questo possa avvenire, bisogna partire proprio dalla scuola primaria e dall’infanzia.

La giornata sarà divisa in due momenti: alle ore 10 ci sarà quello dedicato alle maestre e ai bambini, mentre alle ore 17 quello più istituzionale, alla presenza della Presidente Mu.MA Nicoletta Viziano, il Vice Presidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare Maurizio Daccà e il Presidente di Mus-e Remo Pertica.