Genova – Pedone investito in corso Sardegna, è grave

Genova – Un pensionato di 78 anni è stato travolto mentre attraversava la strada in corso Sardegna.

L’incidente è avvenuto questa mattina e sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e la polizia municipale per i rilievi del caso.

La persona è stata travolta da una moto mentre stava attraversando la strada ed è stata sbalzata a terra. Nell’impatto ha riportato ferite piuttosto gravi. Una volta stabilizzata dal personale dell’ambulanza è stata trasportata in ospedale in codice rosso, il più grave.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

