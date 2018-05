Genova Struppa, licenziato dipendente non vedente: sciopero alla Sirti

Genova – Sono state definite “strumentali” dalla Fiom le motivazioni che hanno portato al licenziamento di un dipendente non vedente dall’azienda Sirti, impegnata anche a Genova nella progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di rete. E per questo motivo è scattata questa mattina la protesta presso la sede Sirti di Genova Struppa, in via di Sponda Nuova. Il dipendente non vedente lavorava a Struppa dove “solo quest’anno l’azienda ha iniziato in modo molto approssimativo a predisporre una postazione in una sede lavorativa ad oltre 30 chilometri dai suoi colleghi in un sito più somigliante ad un magazzino che ad una sede di lavoro per un non vedente”, si legge nella nota diffusa dalla stessa Fiom. Una Fiom che incalza sostenendo che “il licenziamento è un atto gravissimo: chiediamo alle strutture nazionali di intervenire sull’azienda”.

