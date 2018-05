L’amico degli ultimi: Don Gallo protagonista del nuovo libro di Rossella Bianchi

Genova – È in programma per domani, mercoledì 30 maggio alle ore 17.30, presso il Museo Biblioteca dell’Attore di via del Seminario 10 di Genova, la presentazione dell’ultimo libro di Rossella Bianchi dal titolo “L’amico degli ultimi. Don Gallo visto dalle princesas”.

A cinque anni di distanza dalla sua morte, la storia di Don Gallo, prete dagli ideali pacifisti e comunisti sempre a fianco degli esclusi ed emarginati, viene raccontata dal punto di vista delle transessuali di via del Campo, in passato aiutate dal Don tramite la fondazione dell’associazione Princesa, per la tutela dei diritti dei transgender.

Durante l’incontro interverranno il giornalista Massimo Lagomarsino, Domenico Chionetti della Comunità di San Benedetto e Dalila Muscarella alla chitarra e voce.

Rossella Bianchi è nata nel 1942 in un paesino delle colline lucchesi con il nome di Mario. Dal 2009 è presidente dell’associazione Princesa, promotrice dei diritti e dell’identità sociale e personale dei transgender. Con Imprimatur ha già pubblicato In via del Campo nascono i fiori (2014) e Angeli con le ali bagnate(2016).