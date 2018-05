Paola Maugeri presenta “Rock and Resilienza” alla Mondadori di Genova

Genova – Appuntamento con Paola Maugeri alla Mondadori di Genova, in via XX Settembre 27, che presenterà domani, giovedì 31 maggio alle ore 18:30 il suo libro “Rock and Resilienza“.

Volto storico di Videomusic, Italia 1 e MTV, Paola è al timone di Long Playing Stories su Virgin Radio e vanta una cultura musicale di tutto rispetto, acquisita in oltre 25 anni di carriera su e giù dai palchi. Per scrivere il suo ultimo libro ha intervistato le grandi star della scena musicale in giro per il mondo, cercando di renderle più umane e meno irraggiungibili, che sono riuscite a fare della musica il loro baluardo. Intento dell’autrice è quello di fornire spunti per cercare di seguire le orme degli idoli del panorama musicale, facendo leva sulla capacità intrinseca dell’essere umano di resistere anche alle prove più difficili che la vita ci mette di fronte, trasformando in vibrazioni positive le difficoltà.