Portofino – Dopo 14 anni torna il Guardiano del Faro

Portofino – Dopo quattordici anni il Faro di Portofino ha nuovamente il suo Guardiano. Si chiama Paolo Bassignani, ha 58 anni e arriva da Villafranca in Lunigiana, comune in provincia di Massa Carrara.

Questa mattina, il sindaco Matteo Viacava insieme al comandante del porto Massimiliano Bei, è stato siglato l’accordo che sancisce la permanenza dell’uomo all’interno di uno dei luoghi simbolo del Borgo.

Da quell’estate del 2004, da quando Roberto Racalbuto – finito in copertina anche su Panorama – aveva chiuso le due mandate della porta nessun altro aveva più mantenuto il presidio sulla scogliera più amata e romantica di Portofino. Romantica come la professione, il mestiere di Guardiano del Faro.

Celebre una foto degli anni ‘50 in cui Don Giussani, sacerdote e fondatore di comunione e liberazione, venne immortalato insieme ai propri ragazzi al Faro di Portofino.

“Un giorno speciale, un giorno importante – sorride Matteo Viacava, sindaco di Portofino – Una figura da noi tanto amata, quando eravamo bambini e da sempre protagonista di fiabe, storie e leggende. Oggi ritorna al suo posto. Tutta l’amministrazione comunale desidera rivolgere un grosso In bocca al lupo Paolo Bassignani, nuovo farista del Borgo”.