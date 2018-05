Spari davanti all’ospedale di Mentone, un morto

Mentone (Francia) – Una vera e propria caccia all’uomo, oltre confine, in Francia, per identificare ed arrestare la persona che, ieri sera, ha ucciso un uomo e ne ha ferito un secondo davanti all’ospedale La Palmosa di Mentone.

Non sembra trattarsi di un caso di terrorismo ma la sicurezza nazionale francese è in fibrillazione per trovare ed assicurare alla giustizia il responsabile della sparatoria che ancora non ha una spiegazione ufficiale.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, due uomini si sarebbero presentati sotto l’abitazione della vittima e avrebbero fatto fuoco appena incontrato il probabile obiettivo dell’agguato.

Un uomo è caduto a terra sotto i colpi di pistola mentre il suo accompagnatore è rimasto ferito in modo grave ad una gamba. Subito dopo gli aggressori sono fuggiti e sono ricercati.

In tutta la zona sono in corso posti di blocco e controlli ma si pensa ad un regolamento di conti più che ad un possibile attentato terroristico.

