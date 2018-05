ToScienceCamp – Ritornano i campi all’insegna del divertimento e della scienza

Genova – Arrivano i campi di ToScienceCamp e per l’edizione di quest’anno diverse sono le novità e le collaborazioni.

Dodici raduni sparsi in tutta Italia, in Francia e in Spagna adatti a bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni che vedranno la collaborazione di partner speciali come il Cicap, Editoriale Scienza, il Museo Paleontologico di Asti, l’associazione Così per Gioco, la Scuola di Robotica di Genova, Accatagliato/Planck magazine, Tecnoscienza, Officine Creative Torino e Ocena Literacy Italia, e che indagheranno nuovi ambiti come la paleontologia, la biologia marina e l’intreccio tra arte e scienza, solo per citarne alcuni.

La novità dell’edizione 2018 è sicuramente l’apertura ad adulti e famiglie dei due viaggi Turisti per Scienza che porteranno i partecipanti verso Valencia e Ustica.

Proprio a riguardo di queste due particolari esperienze, Vanessa Bracali, divulgatrice scientifica, racconta: “Non ci stanchiamo mai di pensare quale sarà la nostra prossima destinazione e questa è la nostra forza, che ci spinge a trovare nuove proposte avvincenti per coinvolgere i ragazzi e che siano utili sia dal punto di vista scolastico sia per lo sviluppo del senso critico. Da quest’anno proviamo l’azzardo dei campi con la famiglia. Nel primo itinerario, ‘Cala-Mari’, compiremo un viaggio alla scoperta del mare, dei suoi abitanti e dei suoi problemi. Io sono di formazione una biologa marina, è stato molto entusiasmante per me progettare questo camp nel 2016, dove potevo unire il lavoro di divulgazione alla mia passione per il mare. Come consuetudine partiremo da Genova, la piazza sul Mediterraneo, e inizieremo questa esperienza il cui obiettivo non è la meta ma il viaggio. Arriveremo fino a Valencia dopo un viaggio che ci porterà a contatto con lingue e culture diverse e con tante esperienze legate al mare ritornando indietro ricchi sì di chilometri ma anche di esperienze particolari. Il secondo viaggio ci porterà ad Ustica. Già nel 2016 la Sicilia ci ha accolti in uno dei suoi luoghi più belli. Abbiamo parlato di mare e vulcani, nuotato in acque azzurrissime, osservato stelle marine a tu per tu e ballato alla festa dell’isola, perché se è vero che ci teniamo molto a far si che i ragazzi tornino nutriti di cultura, è anche vero che non ci dimentichiamo mai la bellezza di giocare e divertirci insieme e anche quest’anno riproporremo la meta“.

Un progetto, quello dei ToScience Camp, che nasce dall’associazione ToScience, votata alla comunicazione pubblica della scienza per migliorare il rapporto tra scienziati e cittadini. Fondata a Torino da insegnati, giornalisti, ricercatori, explainer e divulgatori scientifici, senza scopo di lucro, ToScience ha dato vita a ToScienceCamp che ha come obiettivo la promozione sociale legata a temi come la scienza, la tecnologia, l’ambiente e la sostenibilità attraverso la realizzazione di Science Camp, momenti formativi rivolti a gruppo di bambini, giovani, famiglie e adulti.

“Ho scoperto di poter rendere le mie conoscenze nel campo utili sul piano del lavoro, così sono diventata educatrice ambientale nei campi estivi – prosegue ancora Vanessa Bracali – ma la vera soddisfazione è arrivata con la proposta di Andrea Vico, giornalista e divulgatore scientifico, nonché amico, che diverso tempo fa aveva iniziato ad organizzare campi residenziali ad argomento scientifico e mi ha voluto con lui proprio perché nella vita portavo avanti il lavoro di divulgazione“.

I ToScienceCamp sono tutti, per scelta, residenziali. Una settimana lontano dalla routine quotidiana immerge i giovani e giovanissimi partecipanti in una esperienza stimolante che li spinge verso l’autonomia ed il confronto con i coetanei. Sotto la guida di uno staff esperto formato da animatori scientifici professionisti, occasionalmente affiancati da esperti esterni come guide naturalistiche e ricercatori, i partecipanti possono sperimentare che è possibile imparare chimica, fisica, robotica, biologia ed altro giocando.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile visitare il sito www.tosciencecamp.it, inviare una mail all’indirizzo info@tosciencecamp.it o telefonare al numero 334 89 65 886.