Voltri – Controlli sulla spiaggia dal 1 giugno

Genova – Controlli sulla spiaggia anti-campeggiatori e anti grigliate “selvagge” a partire da venerdì 1 giugno. Inizia con la bella stagione la campagna per la sicurezza e il decoro della spiaggia di Voltri per evitare il ripetersi di fenomeni che, in passato, hanno creato malumori e disagi tra i frequentatori di una delle ultime spiagge libere del ponente genovese.

Carabinieri, poliziotti, agenti di polizia municipale e Guardia Costiera si alterneranno sull’arenile per controllare che nessuno occupi la spiaggia con tende e “campeggi improvvisati” e che non si accendano fuochi direttamente sulla sabbia ma solo in apposite attrezzature come barbecue.

I controlli andranno avanti, con regolarità o “a sorpresa”, secondo un calendario concordato con il Municipio che, anche quest’anno, ha dichiarato guerra a chi pensa di poter trasformare un bene pubblico in uno spazio privato.

Multe salate e confisca del materiale per chi campeggia in spiaggia e per chi accende fuochi liberi direttamente tra pietre e sabbia ma anche l’abbandono di rifiuti e l’uso di bottiglie di vetro verrà sanzionato duramente.

I controlli scatteranno in orari diversi e si concentreranno nei fine settimana.

