Genova – Bruciata la Baita dei Cacciatori a Sant’Eusebio

Genova – Si indaga per incendio doloso, a Sant’Eusebio, sulle alture della città, per il rogo che ha danneggiato la Baita dei Cacciatori, il manufatto in legno dove gli appassionati di caccia organizzavano feste ed eventi conviviali. Le perizie tecniche avrebbero infatti accertato che, per accelerare le fiamme, è stato usato del liquido infiammabile, probabilmente della benzina.

Un incendio “sospetto” anche perchè arriva a pochi mesi dal precedente e colpisce un edificio “simbolo” nella zona, proprio per il suo legame con i cacciatori.

Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero i rapporti tra i cacciatori del luogo ed eventuali “rivali” ma anche i delicati rapporti con il mondo degli anti-caccia e degli ambientalisti più radicali.

Una pista che, però, potrebbe essere meno ipotizzabile visto che chi ha appiccato il fuoco non ha pensato ai cani che erano rinchiusi in un locale attiguo alla Baita e che si sono salvati per un soffio.

Le indagini non escluderebbero nemmeno la pista “personale” visto che il manufatto è costruito sul terreno di una persona ed è di sua proprietà.

