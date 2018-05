Cattedrale di San Lorenzo, nuove iniziative a partire dal 1 giugno

Genova – Nuove iniziative a partire dal 1 giugno per la Cattedrale di San Lorenzo.

Si inizia con le nuove aperture delle Torri della Cattedrale nel mese di Giugno ad un prezzo speciale di 5 euro. La visita riguarderà l’interno della Cattedrale con la Tribuna del Doge come prima tappa, da cui i visitatori potranno godere di una spettacolare vista sulla navata centrale. In seguito, si salirà verso la Loggia di Giovanni da Gandria che conclude la torre, dalla quale si potrà ammirare la città da un punto di vista speciale e suggestivo.

Per la salita sarà necessario presentarsi all’interno della Cattedrale, vicino alla famosa “bomba”, dove un operatore darà le informazioni per la salita e farà i biglietti. Non sarà quindi necessaria prenotazione. Si ricorda che la salita sarà possibile esclusivamente a piedi.

Di seguito il calendario completo delle aperture del mese di giugno: venerdì dalle 11,30 alle 17,30, sabato dalle 10 alle 17,30 (escluso l’ultimo sabato del mese per motivi liturgici dalle 11,30 alle 17,30) e domenica dalle 11,30 alle 18,00 anche nei seguenti giorni: Lunedì e giovedì dalle 11,30 alle 17,30 ed eccezionalmente nelle date di martedì 5, mercoledì 6, mercoledì 13, dalle 11,30 alle 17,30 inoltre martedì 19 e mercoledì 27 giugno dalle 10,30 alle 17,30. Domenica 24 giugno in occasione dei Vespri per San Giovanni Battista dalle 11,30 alle 15,30.

Inoltre, venerdì 1 giugno alle ore 15, un altro locale della Cattedrale sarà interessato da un evento molto particolare. Il Museo Diocesano infatti sarà visitabile sotto la guida degli studenti della classe 4D del Liceo Classico Colombo che, a conclusione di un anno di attività nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, accompagneranno genitori, professori e compagni alla scoperta delle bellezze del Museo. In questo lungo periodo gli studenti si sono confrontati con la gestione del Museo, la realizzazione degli eventi didattici e ludici, hanno imparato come progettare e comunicare le iniziative, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia e alle famiglie, in un clima di grande condivisione e partecipazione. Un percorso che è partito dai principi del marketing culturale per arrivare alla realizzazione di video digitali, imparando i principi e la tecnica del montaggio e video-editing.

L’evento sarà su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare 010/2475127 (da lunedì a domenica dalle 12 alle 18 – chiuso martedì) o l’indirizzo mail info@museodiocesanogenova.it).