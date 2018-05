Festival della Parola di Chiavari, Luca Tudisca si esibirà durante la seconda giornata

Chiavari (Genova) – Giovedì 31 maggio, Luca Tudisca, finalista nel 2017 del Premio Bindi, si esibirà dal vivo in occasione del suo nuovo tour in Italia prodotto da Coop CMC alla seconda giornata del Festival della Parola di Chiavari 2018.

Coop CMC, grazie ai fondi dell’art.7 L. 93/92 Bando Promozione NUOVOIMAIE, produrrà i prossimi tour de LaStanzadiGreta e di Luca Tudisca, artisti scelti rispettivamente dal Premio Tenco de dal Premio Bindi. Dopo la finale di giugno, invece, verranno indicati il nome dell’artista o del gruppo vincitore del Premio L’artista che non c’era e il soggetto organizzatore delle otto date.

Luca Tudisca è nato il 19 febbraio 1988, a Sant’Agata di Militello (ME). Trascorre la sua infanzia e adolescenza a Tusa e, dopo il diploma classico, si trasferisce a Milano dove frequenta l’Accademia Triennale di Musica e Canto Music Arts & Show(M.A.S.) diplomandosi nel 2010 con ottimi risultati. Nel 2014 partecipa al programma televisivo “Amici” arrivando alla sesta puntata del serale. Nel 2016 è tra gli otto vincitori di Musicultura dove vince il Premio IMAIE per la migliore interpretazione e nello stesso anno, con il brano il “Ritrattista”, sarà tra i sessanta finalisti di Sanremo Giovani. Nel 2017 ha partecipato alla tredicesima edizione del Premio Bindi dove viene selezionato tra gli 8 finalisti aggiudicandosi il Premio Nuovo lmaie. Il 6 agosto 2017 il cantautore ha aperto il concerto di Niccolo’ Fabi all’Anfiteatro Falcone Borsellino Di Zafferana Etnea (CT), unica data in Sicilia del tour “Diventi Inventi 1997 – 2017”.

Il premio Bindi è attualmente uno dei festival Italiani più importanti nel panorama cantautorale. È attivo dal 2005 a Santa Margherita Ligure ed è nato sotto la spinta creativa di Bruno Lauzi, che ha voluto omaggiare il suo amico e collega Umberto Bindi. Il premio è legato in particolar modo alla figura di Lauzi e di Giorgio Calabrese, che con la loro storia artistica hanno dato valore e forza ad un premio molto giovane. Attualmente, direttore artistico del premio è Zibba. Il Bindi ha ospitato nel corso della sua storia molti nomi di riferimento per la cultura musicale Italiana, tra cui Gino Paoli, Mauro Pagani, Antonella Ruggiero, Eugenio Finardi,Morgan, Niccolò Fabi, Andrea Mirò, Frankie Hi NRG, Cristina Donà, Francesco Baccini, Pacifico, Alberto Fortis, Paolo Jannacci, Fausto Mesolella Avion Travel, Vittorio De Scalzi, Maurizio Lauzi, Carlo Fava, Massimo Bubola, Quintorigo, Renzo Rubino,Enzo Iacchetti, Filippo Graziani, Cristina Donà, Mario Venuti, Izi. Molti i cantautori emergenti che hanno vinto: Lomé (2005); Federico Sirianni (2006); Chiara Morucci (2007); Paola Angeli (2008); Piji (2009); Roberto Amadè (2010); Zibba (2011); Fabrizio Casalino (2012); Equ (2013); Cristina Nico (2014); Gabriella Martinelli (2015); Mirkoeilcane (2016); Roberta Giallo (2017).