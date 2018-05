Genova – Allarma bomba al Tribunale

Genova – Allarme bomba, questa mattina, al Tribunale genovese con evacuazione parziale dell’edificio. A far scattare l’emergenza una telefonata anonima arrivata da una cabina del centro cittadino che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo all’interno dei locali di Palazzo di Giustizia.

Nonostante la chiamata abbia subito suscitato qualche perplessità, il personale delle forze dell’ordine ha iniziato a perlustrare ogni ufficio con gli artificieri e i cani anti-esplosivi mentre molti dei dipendenti, pur non essendo stata dichiarata l’evacuazione, hanno preferito lasciare gli uffici per motivi precauzionali attendendo l’esito dei controlli.

Parte dell’attività prevista per oggi è stata quindi sospesa.

