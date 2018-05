Genova – Ancora grave il pensionato travolto sulle strisce a Marassi

Genova – Restano gravi le condizioni di Antonio Barbieri, il pensionato di 78 anni travolto ieri mattina in corso Sardegna, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’uomo ha subito un forte trauma alla testa che gli ha fatto perdere conoscenza al momento dell’impatto al suolo dopo essere stato colpito da una moto.

Ancora in corso di accertamento la dinamica dell’incidente anche perchè l’anziano stava attraversando la strada in un punto dove le strisce pedonali sono talmente consumate da essere appena percepibili dagli automobilisti. Un problema segnalato più volte alla civica amministrazione che, però, non è intervenuta tempestivamente.

Sembra infatti che siano molti gli attraversamenti pedonali della zona di Marassi – ma anche nel resto della città – che sono ormai “cancellati” dall’usura e, in particolare, dagli effetti del passaggio di mezzi spazzaneve, nel periodo invernale.

All’origine del fenomeno ci sarebbe l’uso di una particolare vernice riflettente che rende più visibili di notte le strisce ma è particolarmente delicata allo “sfregamento”. Il passaggio delle auto e dei mezzi spargisale e spazzaneve, unitamente alla presenza di sale, provoca un effetto “grattugia” che rimuove velocemente questo tipo di finitura. Un problema che si verifica in diverse zone della città.

Molto probabilmente il Comune sarà costretto ad avviare una campagna di lavori per ripristinare le strisce e la segnaletica orizzontale in diversi quartieri della città.

