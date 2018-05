Genova Bolzaneto, in manette coppia di pusher: sequestrati quasi 8 chili di cannabis

Genova – Sempre costante l’attenzione posta dalla Polizia di Stato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo ligure. Nell’ambito di uno dei servizi di controllo mirato del territorio, nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno arrestato in Salita Brasile, intorno alle ore 15, una coppia di genovesi residenti a Bolzaneto, un 29enne ed una 33enne, entrambi incensurati, che da qualche tempo avevano intrapreso una fiorente attività di spaccio nella propria abitazione. L’andirivieni dei clienti non è passato però inosservato ai cittadini residenti nella zona che, dimostrando un forte senso civico, hanno segnalato il fatto alla Polizia. Nell’appartamento dei due pusher sono stati rinvenuti circa 7.400 grammi di hashish, per lo più nascosti dentro un trolley, un bilancino di precisione e 390 euro in banconote di piccolo taglio. Entrambi sono stati associati in carcere, uno a Marassi e l’altra a Pontedecimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria..

