Genova, si rinnova il parco mezzi della Polizia Locale

Genova – Avverrà domani, venerdì 1 giugno, alle ore 11.30, la consegna di 15 nuove autovetture che saranno da subito a disposizione della Polizia Locale per l’attività di pattugliamento e controllo del territorio. Nove veicoli saranno destinati ai singoli Distretti, mentre quattro andranno a rinforzare il Servizio Notturno. La consegna si terrà in piazza Ortiz, in zona Foce. Le auto saranno consegnate ai Responsabili dei Distretti alla presenza dell’assessore alla Polizia Locale Stefano Garassino e del Comandante Gianluca Giurato. I nuovi mezzi contribuiranno a migliorare la presenza della Polizia Locale nei quartieri cittadini.

