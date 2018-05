Genova – Targhe stradali sbagliate a Castelletto e Sestri Ponente

Genova – Sono state sostituite in brevissimo tempo ma il “caso” delle targhe sbagliate per le vie cittadine è destinato a restare a lungo nella memoria dei genovesi come uno degli episodi più assurdi e ridicoli mai avvenuti.

A Castelletto è apparsa una targa con un incredibile errore nell’indicazione di salita Accinelli con ben tre “c” mentre a Sestri Ponente è apparsa una piazza “del” Micone invece di “dei”.

I tragici errori potrebbero non essere “isolati” visto che le targhe sostituite o in corso di sostituzione sono numerose e i cittadini si domandano a chi sia stato affidato l’appalto per realizzarle ma, soprattutto, chi dovesse controllare che i nomi e le indicazioni fossero corrette.

Se è possibile che una ditta “foresta” non conosca i nomi delle vie genovesi – viene da domandarsi chi le abbia ordinate e come – è molto più improbabile che gli operai addetti al montaggio non sappiano la corretta denominazione delle strade cittadine.



