Gossip – Brigitte Nielsen a 54 anni annuncia: “La famiglia si allarga”

Genova – Brigitte Nielsen ha annunciato di essere in dolce attesa, pubblicando una foto del pancione in evidenza sul suo profilo Instagram. Nella didascalia, l’attrice danese ha lasciato ben poco spazio ai dubbi, scrivendo: “La famiglia si allarga“. Dal 2006, Brigitte è sposata con il produttore italiano Mattia Dessì, 39 anni. Le immagini hanno fatto il giro dei social, destando parecchio scalpore per l’età della futura mamma, che sarebbe arrivata così alla sua quinta gravidanza all’età di 54 anni.

Il primo figlio è nato dall’amore con il primo marito della donna, Kasper Winding; i due figli “di mezzo”, avuti dall’ex compagno Mark Gastineau e infine il quarto, nato dal rapporto con Raoul Meyer.

Tra i suoi ex famosi ci sono anche Arnold Schwarzenegger, Sean Penn e Sylvester Stallone; con quest’ultimo ha recentemente girato il film Creed 2 a Philadelphia, il nuovo capitolo legato alla saga di Rocky. Proprio in quei giorni, l’attrice è stata fotografata in aeroporto su una sedia a rotelle, e immediatamente dopo l’annuncio la preoccupazione dei fan sullo stato di salute dell’attrice è stata manifestata sui social. Oltre ai messaggi di augurio e di congratulazioni, tuttavia, non sono mancati i dubbi sulla possibilità di una trovata pubblicitaria, magari legata proprio alle prossime uscite cinematografiche. Brigitte e il marito, però, hanno più volte dichiarato nel corso degli anni di volere un bambino, in considerazione del fatto che Mattia Dessì ha 15 anni meno della moglie.