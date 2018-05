Loano – Festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni

Loano (Savona) – Avranno inizio alle ore 9, con il raduno in piazza Italia, le celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno a Loano. A seguire, verranno ricordati i caduti Loanesi di tutte le guerre con la posa di una corona ai piedi dei monumenti a loro dedicati. Alle 11.15 ci sarà l’adunata sempre in piazza Italia, mentre alle ore 11.30 inizierà la sfilata che interesserà via Doria, piazza Rocca e Lungomare Garassini-Garbarino. Infine alle ore 11.45, verrà tenuto un discorso dal Sindaco Luigi Pignocca presso il monumento ai caduti, cui seguirà il ritorno del corteo in piazza Italia.

La manifestazione sarà svolta con la collaborazione del Gruppo Alpini di Loano e del corpo bandistico di “Santa Maria Immacolata”.