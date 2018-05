Scuola della Pace al Cep – Una mostra fotografica per la Costituzione

Genova – Una mostra fotografica di street-photography per celebrare la Costituzione. Ad organizzarla, a partire da domani, i ragazzi della Scuola della Pace del Cep della Comunità di Sant’Egidio che esporranno gli scatti realizzati nel quartiere.

La mostra verrà presentata nell’ambito della festa “Insieme! Per una città senza muri” con cui la Comunità di Sant’Egidio celebrerà venerdì 1 giugno il 50esimo anniversario delle Scuole della Pace e il decennale della sua presenza nel quartiere Ca’ Nuova.

Gli scatti illustrano gli articoli della Costituzione italiana letti e interpretati con lo sguardo dei giovani di periferia.

“La città comincia in periferia” è una mostra semplice, che parte dallo sguardo acuto e disincantato dei ragazzi dei quartieri popolari della nostra città per ritrovare il significato delle parole centrali della Costituzione, in occasione del settantesimo anniversario dalla sua entrata in vigore: cittadinanza, valori, scuola, lavoro, eguaglianza.

Che cosa vogliono dire queste parole nei luoghi dell’esclusione, della dispersione scolastica, della devianza? I ragazzini delle Scuole della Pace di Sant’Egidio se lo sono chiesti ed hanno risposto con ragionamenti profondi e innovativi e con degli scatti che fissano una realtà difficile, ma ricca di speranza.

Perché, come ha detto poco fa papa Francesco: “la periferia non è il luogo dove finisce una città, ma è il luogo da cui una città inizia”.

Appuntamento per l’inaugurazione della mostra presso l’“Anfiteatro” di via Due Dicembre, venerdì 1 giugno h. 16.30-19.30.