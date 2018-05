Struppa in Festa e Fiera del Bestiame nel fine settimana

Genova – Torna il Val Bisagno, dai giardini Doria sino a Prato, la tradizionale Festa del Bestiame e Struppa in Festa nel primo weekend di giugno.

Da venerdì 1 a domenica 3 giugno “Struppa in Festa” proporrà balli con orchestra, stand gastronomici e sagre, giochi e animazione per i bambini, passeggiate lungo le antiche creuze alla riscoperta delle bellezze architettoniche e paesaggistiche locali. E poi marce podistiche per grandi e piccini, banchetti di artigianato e mercato ambulante, “Spazio ragazzi” gestito in autonomia, “Dog parade”, esibizione dei cani da soccorso, agility canina per chi voglia applaudire gli amici più fedeli, nonché la novità del Ballo Country.

Domenica 3 giugno si rinnoverà anche l’appuntamento con la “Fiera del Bestiame”, i cavalli Bardigiani saranno pronti per il battesimo della sella e per esibirsi al volteggio davanti a grandi e piccini. Tornano gli animali della Fattoria, sia in area Chiappella, sia nell’area Arca di Noé.

Le attività si svolgeranno in quattro aree, diverse tra loro per funzioni: ai giardini Doria verrà allestito il palco per le orchestre di venerdì e sabato, con servizio bar e vendita di asado a cura del circolo Arci Sardelli; nelle immediate vicinanze, alla Chiappella, si sarà l’area destinata agli animali della fattoria e ai cavalli; altri animali verranno sistemati presso l’Arca di Noè, alla Canova; piazza Suppini, a Prato, sarà poi un punto di riferimento per molti giochi di intrattenimento per grandi e bambini e ritrovo per passeggiate e gare podistiche, tra cui l’edizione annuale della Traversata della Valbisagno, domenica invece ospiterà la “Sagra dei muscoli e delle acciughe” e un’area da ballo con orchestra.

Questo doppio evento rappresenta un grande sforzo collettivo che ha impegnato risorse umane ed economiche, per riportare la Fiera al suo antico splendore: il settore Commercio e Turismo del Comune di Genova, il Comando della Polizia Locale, il Municipio IV Media Valbisagno, i volontari dell’AIB, il CIV Girasole e tutte le associazioni coinvolte hanno collaborato affinché questo tradizionale appuntamento possa svolgersi in sicurezza, a garanzia del divertimento di grandi e piccini.

«Un’altra Fiera importante, quella di Struppa, che ha radici nelle tradizioni più autentiche del nostro territorio – dichiara l’assessore a Commercio e Turismo Paola Bordilli – Un intero quartiere in festa per giorni, che si riappropria della propria storia e identità grazie al fondamentale apporto del tessuto di associazioni e commercianti. Voglio ringraziare tutti i protagonisti di questo riuscitissimo connubio e invito tutti i cittadini a partecipare alle tante iniziative messe in programma. Credo fortemente nella valenza non soltanto commerciale, ma anche storica e culturale di queste fiere. Sabato dalle 9 alle 13 sarà anche presente uno stand della “Consulta permanente sul gioco con premi in denaro”: questa iniziativa rientra nelle azioni di prevenzione e informazione promosse dalla Consulta stessa».

Particolarmente soddisfatta anche Barbara Comparini, assessore alla cultura del Municipio IV: «Ringrazio tutte le associazioni tradizionalmente presenti a questo appuntamento per aver accolto la proposta di unificare Festa e Fiera in un unico grande evento: grazie alla loro collaborazione, i cittadini potranno spostarsi da un capo all’altro di Struppa trovando ovunque opportunità di divertimento. Sono lieta che altri partner abbiano aderito all’evento, portando nuove energie. Tengo a sottolineare che quest’anno, per la prima volta, anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Prato hanno potuto presentare un loro evento, deciso in forma condivisa durante il progetto “Municipio dei Ragazzi”».

L’elenco delle associazioni partecipanti è lungo e comprende il Centro Integrato di Via (CIV) Il Girasole Struppa – Associazione Giovani Amici Uniti (GAU) – Confesercenti – Camera di Commercio Genova – Circolo Arci Genova Club Vittorio Sardelli – Centro Equestre Mulino del Lupo – Archi Pet – SkaDog – Liguria Avicola – SIB Società Ippica Bardigiano –

Si intrecciano alla festa alcuni progetti fra cui come quello del Municipio dei Ragazzi e quelli di Genitorialità e di Invecchiamento Attivo, tutti promossi dalla GAU, che hanno al loro interno ulteriori partner.

Da ricordare che al campo a 5 della GAU, domenica si terranno gli Special Games.