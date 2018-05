Tir in fiamme sull’Autostrada A1 Milano-Napoli tra Fabbro e Orvieto

Roma – E’ stato riaperto il tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli tra Fabbro e Orvieto, in direzione Roma, chiuso questa mattina per un tir in fiamme.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina ed ha causato la formazione di lunghe code ora in via di smaltimento.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del soccorso stradale e delle forze dell’ordine ma non si segnalano feriti.

Al momento si registra una coda di 5 km in direzione di Roma.

Agli utenti che stanno viaggiando in direzione di Roma si consiglia di uscire a Chiusi, percorrere la SS71 e di rientrare in A1 ad Orvieto.