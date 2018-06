Amazon Prime Reading: in arrivo e-book gratuito per gli abbonati

Genova – Un nuovo servizio per gli abbonati Prime sta per essere lanciato da Amazon, forse anche per addolcire l’aumento dell’abbonamento al servizio, che dal mese di aprile 2018 è quasi raddoppiato. Con i 36 euro annuali (prima erano 19.99) gli utenti potranno usufruire del nuove servizio Prime Reading, oltre al solito trattamento riservato di consegne prioritarie, video e archiviazioni foto.

Nello specifico, l’utente Amazon Prime potrà accedere gratuitamente a un catalogo di e-book molto ricco (consultabile qui) aggiornato con regolare frequenza, e potrà scaricarli sui propri dispositivi Kindle o sui dispositivi Apple e Android dotati dell’app omonima. L’idea è stata annunciata con entusiasmo da Alessio Santarelli, il Content Director di Amazon EU: “Il valore di Amazon Prime è incredibile e, continuando a investire e innovare, saremo in grado di offrire a i nostri clienti ancora più semplicità d’uso, selezione e intrattenimento: ora l’offerta è ancora più ricca grazie all’arrivo di Prime Reading“.

Da sottolineare la differenza tra Prime Reading, servizio dedicato agli utenti Prime, e Kindle Unlimited, che consente l’accesso illimitato a una libreria da oltre un milione di titoli, al costo mensile di 9.90 euro. Per chi desiderasse provare il servizio, i primi 30 giorni sono gratuiti.