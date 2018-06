Cervo, concerto nell’Oratorio di Santa Caterina il 2 giugno

Cervo (Imperia) – Nell’ambito della rassegna concertistica “A…mare la Musica”, un itinerario musicale per le vie del borgo e delle chiese Cervesi, è in programma per il 2 giugno alle ore 21 un’esibizione nell’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria.

Il concerto avrà un repertorio variegato, spaziando dalla musica sacra , a quella classica fino a giungere alla musica moderna, con un’esplorazione della realtà corale contemporanea, quanto mai ricca e variegata. Protagonista della serata sarà la Compagnia Corale di Imperia, con la direzione di Vittoria Bessone.

La rassegna, giunta ormai alla sua seconda edizione, è organizzata dalle Confraternite del Golfo Dianese con il patrocinio della sezione “Musica per la Liturgia” – Ufficio Liturgico Diocesano – Diocesi di Albenga – Imperia e si compone di quattro tappe concertistiche: la prima si è già tenuta lo scorso 29 aprile, mentre l’ultima è fissata per il 30 giugno nell’Oratorio di Santa Caterina e nella Chiesa di San Giovanni.

Prima dello spettacolo e durante l’intervallo è prevista una visita guidata alla sede del concerto a cura di Luigi Diego Elèna. L’ingresso al concerto sarà a libera offerta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.