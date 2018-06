Genova – Allagato dalla pioggia il sottopasso di Brin a Rivarolo

Genova – Ancora allagato il sottopasso di Brin, nel quartiere di Rivarolo, per le abbondanti precipitazioni della notte.

Gravi i disagi per la circolazione stradale in un accesso fondamentale per la stazione della Metropolitana.

Nella nottata la Valpolcevera è stata interessata da precipitazioni piovose a carattere di rovescio, che hanno allagato attorno alle cinque della mattina il sottopasso di Via B. Brin, con una temporanea interruzione della circolazione veicolare. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per segnalazioni e deviazioni. A seguito della diminuzione della intensità delle precipitazioni la situazione si è normalizzata alle ore 06:15. La pattuglia ha chiesto intervento di autospurgo per rimozione eventuali residui fangosi. L’intervento è previsto nella mattinata odierna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...