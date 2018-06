Marassi – Dimentica la pentola sul fuoco, arrivano i pompieri

Genova – Era una pentola dimenticata sul fuoco ad aver scatenato una piccola “emergenza”, ieri pomeriggio, in un condominio di viale Bracelli, nel quartiere genovese di Marassi. I residenti hanno notato il denso fumo nero che fuoriusciva dalla finestra di un appartamento ed hanno chiamato i vigili del fuoco pensando ad un incendio.

All’arrivo dei pompieri, però, qualcosa è subito apparso “strano” visto che nessuno rispondeva al citofono dell’abitazione. I pompieri sono quindi entrati dalla finestra trovando una pentola “dimenticata” sul fuoco e che stava bruciando il suo contenuto.

I pompieri hanno quindi spento il fornello e raffreddato la pentola con ogni cautela e poi hanno verificato che nell’abitazione non ci fosse nessuno.

Il proprietario di casa era evidentemente uscito dimenticando la pentola sul fuoco, una situazione che può degenerare in un incendio vero e proprio visto che la pentola può surriscaldarsi al punto da prendere fuoco diffondendo le fiamme agli oggetti circostanti.

Fortunatamente l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e l’emergenza si è conclusa con le scuse del proprietario di casa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...