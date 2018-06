Sarzana – Incendio in una abitazione

Sarzana (La Spezia) – Momenti di paura nel centro dello spezzino dove questa mattina è divampato un incendio in una abitazione. A far scattare l’allarme le chiamate dei residenti che hanno visto uscire del denso fumo nero dalle finestre della casa ed hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e dei pompieri e sono in corso le operazioni di spegnimento.

Al momento non ci sono informazioni sulle cause del rogo e sull’eventuale presenza di persone in casa.

Altre informazioni più tardi