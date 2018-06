Tir in fiamme sull’Autostrada A26 nei pressi di Masone

Masone (Genova) – Ha fatto a tempo a vedere del fumo che usciva dal vano motore e a fermare il mezzo e subito si sono sviluppate le fiamme. Momenti di paura, ieri sera, sull’Autostrada A26 Voltri-Gravelona Toce, per un incendio che ha gravemente danneggiato la motrice di un Tir.

Il mezzo pesante viaggiava in direzione Nord quando, poco dopo l’uscita del casello di Masone, il conducente ha prima sentito un forte odore di bruciato e poi ha visto il fumo che usciva dal mezzo.

L’uomo è riuscito a saltare giù dal mezzo mentre le fiamme lo stavano avvolgendo ed ha subito chiamato i mezzi di soccorso componendo il 118 e il 112.

Sul posto sono accorsi i pompieri e i mezzi delle forze dell’ordine. I Vigili del fuoco hanno subito avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a domare le fiamme in breve tempo mentre la polizia stradale bloccava temporaneamente il transito dei veicoli per consentire le operazioni di bonifica in piena sicurezza.

L’Autostrada A26 è rimasta chiusa per diverso tempo con conseguenti disagi per automobilisti e camionisti