Via XX settembre, si stacca un pezzo di intonaco: intervento dei Vigili del Fuoco

Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina in via XX settembre, nel centro di Genova per la caduta di alcune porzioni di intonaco dal soffitto di un porticato all’angolo con via Ceccardi.

Sul posto stanno operando i pompieri con verifiche alle condizioni dell’intonaco e l’eventuale rimozione di parti pericolanti mentre una pattuglia della Polizia Municipale ha provveduto a transennare l’area e deviare il passaggio pedonale.

Fortunatamente non si segnalano feriti.

Quello di oggi è l’ultimo di una serie di episodi analoghi che, in passato, hanno visto anche il ferimento di alcuni passanti. Nel luglio scorso alcune porzioni di intonaco si erano staccate dal Ponte Monumentale ed avevano reso necessaria la chiusura al transito veicolare di tutta la strada.

Sempre lo scorso anno, una donna era rimasta ferita dalla caduta di una parte di cornicione che l’ha colpita alla testa.