Voltri – Spiaggia blindata da questa sera: stop a campeggi, bevute e fuochi

Genova – Scatteranno già da questa sera, a Voltri, come anticipato in esclusiva da LiguriaOggi.it nei giorni scorsi, i controlli congiunti delle forze dell’ordine sulla spiaggia libera e nelle zone sotto la responsabilità della varie associazioni locali.

A partire da questa sera e per tutta l’estate saranno presenti pattuglie di carabinieri, polizia, capitaneria di porto e polizia municipale per controllare che non vengano organizzati campeggi abusivi, non vengano occupati spazi pubblici con dehor o sedie a sdraio o asciugamani lasciati appositamente per “prenotare” posti sull’arenile.

Nel contempo verranno sanzionati fuochi liberi accesi direttamente sulla sabbia o sui sassi e i barbecue non approntati negli appositi contenitori metallici rimovibili.

Multe salate anche per chi porta bottiglie di vetro in spiaggia e per chi abbandona rifiuti o si lascia andare a schiamazzi o abbondanti bevute.

Un “giro di vite” voluto dal Municipio dopo le proteste degli anni passati, con veri e propri accampamenti sulla spiaggia e feste rumorose sino a tarda notte.

Una “svolta” epocale per la sicurezza e il decoro della delegazione che, nel passato, aveva visti tollerati comportamenti incivili e che in più di una occasione avevano scatenato polemiche e proteste e anche qualche minaccia di organizzare ronde.

Secondo un piano organizzato con le forze dell’ordine, pattuglie miste o che si alterneranno nei controlli, setacceranno la spiaggia con particolare “attenzione” nel fine settimana e il venerdì sera quando, nel passato, apparivano le tende e si accendevano i fuochi.

