Festa della Repubblica – Palazzi storici e musei aperti a Genova

Genova – Sabato 2 e domenica 3 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, Palazzo Nicolosio Lomellino, uno dei più affascinanti tra i Palazzi dei Rolli di Via Garibaldi, partecipa all’iniziativa europea “Incontriamoci in giardino”, con visite guidate dalle ore 11 alle 19.

Promossa, in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia insieme al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Ales Spa, l’iniziativa coinvolge 130 parchi e giardini su tutto il territorio nazionale, che aprono porte al pubblico per raccontare la propria ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica.

Sarà questa l’occasione per scoprire le meraviglie naturalistiche dell’incantevole Giardino Segreto settecentesco, perla nascosta di Via Garibaldi. Accedendo al Minareto del XVI sec., sarà inoltre possibile ammirare gli spazi dell’ex Orto, abitualmente non aperto al pubblico, che offrono una suggestiva vista dei tetti del centro storico genovese.

Passando tra gli affreschi di paesaggio del Tempesta, Pieter Mulier, si potranno visitare le sale del Primo Piano Nobile del Palazzo, che ancora per pochi giorni ospiterà l’esposizione di acquerelli floreali realizzati dalla pittrice Chicchi Baggiani. Acquarellista naturalista nata in Liguria, l’artista ispira le sue opere ai fiori e alle piante del Giardino Segreto, tra cui iris, glicine e melangolo, e degli altri giardini storici genovesi, offrendo al pubblico un vero e proprio percorso nella natura.

Le visite guidate di Palazzo Lomellino partiranno direttamente nell’atrio del Palazzo nei seguenti orari: 11.30, 14.00, 15.30, 17.00. E’ consigliata la prenotazione.

Ingresso, comprensivo di visita guidata, con biglietto ridotto.