Palazzi Svelati a Genova – Aperture straordinarie di Palazzo San Giorgio

Genova – Prosegue anche sabato 2 giugno, in occasione dell’iniziativa Palazzi Svelati, la collaborazione tra l’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale e la Delegazione Fai Genova per le aperture straordinarie al pubblico di Palazzo San Giorgio.

Nel giornata della Festa della Repubblica, Palazzo San Giorgio sarà aperto la mattina con visite guidate (fino ad esaurimento posti) alle 9.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30.

“Aprire Palazzo San Giorgio al grande pubblico – ha commentato il Presidente dell’AdSP Paolo Emilio Signorini – significa innanzitutto far conoscere il grande valore storico e culturale dell’edificio che da sempre è patrimonio e simbolo del nostro porto. Conservarlo e valorizzarlo nella sua funzione “pubblica” rientra nei compiti istituzionali dell’Autorità portuale nell’ambito di un rapporto sempre più aperto tra porto e citta”.

Le prossime aperture di Palazzo San Giorgio in collaborazione con il FAI Genova per il 2018 saranno il 22 Settembre, il 6 Ottobre, il 10 Novembre e il 1 Dicembre.

Costruito intorno alla metà del XIII secolo su commissione del Capitano del Popolo Guglielmo Boccanegra come sede del potere politico nella Genova medioevale, il Palazzo è stato sede del Comune, della Dogana, del Banco San Giorgio e persino carcere che ha visto recluso Marco Polo, prigioniero della Repubblica di Genova nel 1298.

Dalle grandi sale delle Compere e del Capitano, all’imponente scalone di rappresentanza, al Loggiato e alla Manica Lunga, le visite guidate sottolineano il valore architettonico – culturale del Palazzo attraverso le tappe più significative della sua storia: l’intuizione della banca, i padri del porto e della Repubblica, i documenti sulla bandiera, i Grimaldi e la Madonna Regina di Genova.

Palazzo San Giorgio rientra nel Progetto nazionale

“Beni promossi dai volontari FAI”: luoghi di particolare interesse storico e culturale che le Delegazioni regionali del Fondo Ambientale Italiano si impegnano a far conoscere, aprendoli ad eventi e iniziative di valorizzazione e promozione.

Per informazioni più dettagliate telefonare al numero 3337781977 o scrivere all’indirizzo e-mail

genova@delegazionefai.fondoambiente.it

Tutte le visite sono a contributo libero e in occasione delle aperture sarà possibile iscriversi al FAI.

Mi piace: Mi piace Caricamento...