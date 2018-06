Quezzi, lanciano gatto dal terzo piano: denunciati tre giovani

Genova – Tre giovani sono stati denunciati dagli agenti della Polizia di Stato per maltrattamento di animali, detenzione di droga e ricettazione.

Tutto è partito da una telefonata al 112 da parte di alcuni residenti in via Daneo, a Quezzi che, intorno alle 23.30 di ieri sera, hanno assistito al lancio di un gatto dalla finestra, gettato dal terzo piano di un palazzo.

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti che sono entrati nell’appartamento al terzo piano sorprendendo tre ragazzi di 25, 21 e 19 anni, algerini, senza regolare permesso di soggiorno, trovandoli in possesso di venti grammi di hashish, già suddiviso in dosi pronte per lo spaccio, e di un cellulare rubato.

Inoltre, nell’appartamento erano presenti altri due mici evidentemente denutriti che, insieme al gatto ferito, sono stati affidati ai volontari della Croce Gialla che soccorrono gli animali.