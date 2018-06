Tanti auguri Emanuele Luzzati, gli eventi del Teatro della Tosse per ricordare l’artista

Genova – Come ogni anno il Teatro della Tosse propone eventi, laboratori e spettacoli per ragazzi ad ingresso gratuito in occasione del 3 giugno, ricorrenza del compleanno di Emanuele Luzzati. I quattro appuntamenti in programma si terranno nella suggestiva cornice dei giardini a lui dedicati.

Si inizia alle ore 15 con il laboratorio “Ci metto la firma” di Gregorio Giannotta, per poi proseguire alle ore 17 alla Sala Dino Campana del Teatro della Tosse con “The Night My Parents Were Away”, vincitore del premio come Miglior spettacolo sezione teens 2017 al Milano Playwriting Festival, interpretato del corso di Teatro e condotto da Amedeo Romeo e Susanna Gozzetti.

Alle ore 18.30, invece, a La Claque sarà proiettato il documentario “Bambini che sanno leggere (Diario Cambogiano), di Angelo Loy e prodotto dall’associazione Helpcode.

Infine, alle ore 19.30, si esibiranno in concerto ai Giardini i Balkan-Arabic Band.