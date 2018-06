Genova – Un uomo di 51 anni è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri di Genova per furto aggravato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso con del caffè e diversi prodotti per l’igiene personale portati via da un supermercato di via De Gaspari, nel quartiere genovese di Albaro.

I militari hanno recuperato la refurtiva, per un valore complessivo di 20 euro, restituendola ai titolari del market.