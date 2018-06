Albenga (Savona) – Oggi pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Albenga, su disposizione dell’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona, hanno arrestato un agente immobiliare albenganese di 61 anni, eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti. L’uomo nel mese di aprile era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna, a seguito delle indagini svolte dai Carabinieri di Albenga. La donna infatti aveva trovato il coraggio di denunciarlo per una serie di violenze fisiche, vessazioni e persecuzioni, di cui era stata vittima nel corso della loro pregressa relazione sentimentale, acuitesi dopo che la stessa lo aveva lasciato. Nonostante il divieto di avvicinamento, l’uomo ha però continuato ad assumere atteggiamenti persecutori, fatti soprattutto di inseguimenti e appostamenti.

Si è reso quindi necessario un secondo intervento dei Carabinieri che hanno richiesto all’Autorità Giudiziaria l’inasprimento della misura cautelare che è stata eseguita oggi pomeriggio. Lo stalker si trova adesso agli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dal nucleo familiare.