ARMITOTeatro, dal 5 giugno al Teatro della Tosse i saggi finali della compagnia

Genova – Dal 5 giugno la compagnia teatrale ARMITOTeatro presenterà al Teatro della Tosse di Genova i saggi finali dei laboratori per adulti e bambini che si sono svolti nel corso dell’anno. Fondata nel 2013 da Silvano Bregante, ARMITOTeatro si occupa di organizzare corsi e laboratori per tutte le fasce d’età, collaborando con scuole ed enti pubblici e privati per organizzare progetti di valenza sociale per contesti a rischio. Ogni gruppo affronta il percorso teatrale con modalità e approcci differenti, lavorando su testi già scritti e adattati per l’occasione, o creando un testo con la collaborazione degli allievi.