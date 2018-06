Autostrada A14, scontro tra quattro mezzi pesanti: un morto e un ferito

Ravenna – Un gravissimo incidente si è verificato questa notte sull’autostrada A14 Bologna-Taranto.

Nel tratto compreso tra Faenza e la diramazione di Ravenna, in direzione di Bologna, per cause ancora da accertare, intorno alle 00.40 quattro mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato la morte di una persona ed il ferimento di un secondo presente al momento dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco, alle pattuglie della Polizia Stradale ed al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna.

Attualmente il traffico scorre su due delle tre corsie disponibili. Si segnalano tre chilometri di coda.