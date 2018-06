Basket – My Basket Genova vola in Cina per il South China Showcase

Genova – Sono partiti domenica scorsa per Hong Kong e Shenzen i giocatori di basket che parteciperanno al torneo “South China Showcase” difendendo i colori dell’Italia.

Grazie al supporto di My Basket Genova e Interglobo e del progetto “Supportin Sport for Young People” ben 43 persone (atleti e accompagnatori) sono partite alla volta della Cina per uno scambio culturale e sportivo che ha ormai una lunga tradizione e rafforza i rapporti tra i due Paesi.

“I giovani sono il nostro futuro – spiegano gli organizzatori del progetto – E per aiutare i ragazzi a crescere e a sviluppare le proprie passioni, insieme a quell’innato entusiasmo che caratterizza la loro età, non c’è niente di meglio dello sport”.

Da questo concetto, semplice ma fondamentale, è nato il progetto ‘’Supporting Sport for Young People’’ targato Interglobo, la compagnia di spedizioni internazionali, nata a Genova e oggi attiva in tutto il mondo: dall’Europa all’Asia, fino al Nord e Sud America.

Fabio Brassesco, presidente di Interglobo Far East, gia’ lo scorso anno affermava a questo proposito: «Lo sport è sempre stato la mia passione, fin da quando ero solo un bambino. Sono stato arbitro di calcio per 15 anni e ho giocato molti anni a pallacanestro, sport che oggi praticano anche i miei figli. Per questo ho pensato di dare vita a un progetto che partisse proprio da questo sport di squadra che tanto amo».

L’obiettivo primario di Interglobo è quello di dare la possibilità a giovani atleti italiani e del mondo di fare esperienze all’estero, partecipando a tornei internazionali usufruendo di un supporto speciale ‘’Interglobo’’ che sta agevolando la creazione di un vero ponte Asia-Europa e in particolare Cina-Genova. Questa mission è condivisa con grande entusiasmo anche dai proprietari di Interglobo, i fratelli Roberta e Fabrizio Parodi, e oggi ancor di piu’ anche Emilio, figlio di Fabrizio, che sono sempre stati molto vicini allo sport, specie quello Ligure.

Ogni anno squadre giovanili da Hong Kong, Cina e Vietnam partecipano al torneo di Pesaro Ciao Rudy, uno dei piu’ importanti della scena Italiana.

Per la prossima edizione tra l’altro Interglobo ha studiato uno specialissimo pacchetto che offrirà anche Genova e Roma come apertura e chiusura del viaggio in Italia.

Ora Interglobo accompagna due squadre My Basket Genova a realizzare un piccolo, grande sogno: quello di disputare un torneo di livello internazionale in Asia, lontani da casa, per scoprire nuove realtà e culture diverse, giocando insieme e facendo nuove amicizie.

Si tratta di un modo diverso di vivere lo sport: i ragazzi hanno la possibilità di provare un’esperienza di vita altamente formativa, maturando dal punto di vista umano e culturale. La lingua comune sarà una sola: quella universale dello sport e quella dell’amicizia:

«L’immagine di questi tornei – ricorda ancora Brassesco – che porto sempre nel cuore è quella dei ragazzi – vinti e vincitori – che a fine torneo si applaudono gli uni con gli altri durante le varie premiazioni».

Quest’anno l’appuntamento sportivo è dall’8 al 10 giugno con il torneo internazionale di pallacanestro South China Showcase, giunto alla sua quinta edizione, che si svolgerà a Shenzhen, città che si trova a nord di Hong Kong, nella Cina continentale. Il torneo è organizzato da Five Star Sports di Shenzhen e sponsorizzato da Interglobo.

Anche la città Genova quest’anno ha partecipato attivamente alla promozione del torneo.

“Vogliamo che si parli di Genova nel mondo” – spiega l’Assessore al Marketing Territoriale, Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Genova Elisa Serafini

“Vogliamo supportare i nostri ragazzi anche in Cina, forza My Basket Genova!” ha aggiunto Paola Bordilli, Assessore alle politiche per lo sviluppo del turismo e rapporti con gli enti e società operanti nel settore

Anche il Secolo XIX ha voluto partecipare quest’anno con entusiasmo al progetto. Seguirà i risultati della manifestazione in Cina con delle pillole che saranno pubblicate giornalmente sul quotidiano.

Fabio Brassesco oggi commenta:‘’Quello che sosteniamo, credo sia un bel progetto che di anno in anno sta stimolando la giusta attenzione da parte di tutti. Noi, come Interglobo, cercheremo di espanderlo sempre di piu’ a dimostrazione di ciò sia nel 2017 che nel 2018 abbiamo portato squadre a partecipare non solo ai nostri tornei in Italia, Hong Kong, Cina e Vietnam, ma anche in altri paesi come Spagna, Germania, Olanda, arrivando fino a Singapore e Giappone. Vogliamo che i nostri ragazzi crescano con valori positivi e si appassionino a ciò che fanno’’.

“Accoglieremo i ragazzi e le loro famiglie quando saranno a Genova mostrando loro la bellezza della nostra città e accompagnandoli alla scoperta della nostra tradizione strutturando in modo congiunto con Interglobo la loro permanenza alla scoperta della Superba” ha aggiunto ancora Bordilli.

“Faremo in modo che i ragazzi di My Basket Genova siano i nostri piccoli ambasciatori di Genova in Hong Kong e Cina affinché raccontino ai ragazzi del posto quanto di bello e prezioso si nasconde nella nostra città” ha aggiunto Serafini.

La manifestazione South China Showcase 2018 giunge quest’anno alla sua quinta edizione. In campo scenderanno squadre provenienti da tutta l’Asia; Shanghai, Chengdu, Nansha, Guangzhou, Beijing, Hong Kong, Ho Chi Minh e Shenzhen ovviamente. Come detto sopra l’Italia sara’ rappresentata da Genova, con la societa’ My Basket Genova, che ha iscritto al torneo due squadre giovanili, la UNDER 16 e la UNDER 18.

Oltre a giocare a pallacanestro, i ragazzi Italiani e le famiglie al seguito avranno la possibilità di trascorrere diverse giornate alla scoperta di Hong Kong e Shenzhen sotto la preziosa guida e supervisione dello staff di Interglobo Far East.

‘’Quest’anno partite e manifestazioni collaterali saranno seguite in maniera piu’ capillare anche dal punto di vista mediatico con dirette live streaming via facebook e tanti flash quotidiani di informazione grazie alla presenza di giornalisti che seguiranno le nostre squadre ‘’

Il gruppo di 43 persone, tra atleti, genitori e accompagnatori, partira’ con volo da Genova domenica 3 Giugno. Un ‘’in bocca al lupo’’ ai nostri ragazzi sicuri che al loro rientro, sempre a Genova giovedi 14 Giugno, riporteranno a casa qualcosa dentro di loro che mai dimenticheranno.